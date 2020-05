Montpellier HSC : Nicollin à Aulas, ce qui est fait est fait !

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas continue à se battre pour une reprise de la saison, arrêtée par le gouvernement et la LFP. Laurent Nicollin, son homologue du Montpellier HSC, lui conseille de tourner désormais son regard vers la prochaine saison.

Aulas espère toujours une reprise de la saison

On savait Jean-Michel Aulas très pugnace. Et l’arrêt de la saison donne une belle occasion de constater la combativité du dirigeant rhodanien. Mécontent du classement de l’OL (7e) suite à l’arrêt prématuré de la Ligue 1, Jean-Michel Aulas ne cesse de se battre pour que le gouvernement et la LFP (Ligue de Football Professionnel) reviennent sur leur décision. Alors que tous les regards sont désormais tournés vers le début de la prochaine saison (probablement en août), le patron des Gones continue à multiplier les actions pour une reprise de la saison arrêtée fin avril.

Laurent Nicollin conseille au Lyonnais de cesser son combat

Laurent Nicollin ne comprend plus rien à l’entêtement de son homologue lyonnais. Dans les colonnes de L’Equipe, le patron du Montpellier HSC estime que le Gone devrait « arrêter de ressasser le passé et préparer la saison prochaine ». Pour Laurent Nicollin, les questions qui méritent désormais d’être posées sont de « savoir dans quelles conditions on peut reprendre l’entraînement, si on peut ouvrir les stades ou pas, lancer la campagne d’abonnements, quoi dire aux sponsors ». Enfin, le dirigeant montpelliérain rappelle à Jean-Michel Aulas que « ce qui est fait est fait » et lui conseille d’arrêter son combat pour ne pas ruiner inutilement sa santé.