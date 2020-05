Stade Rennais SRFC : Bouanga, grosse révélation de Holveck

Performant dans l’effectif de l’ASSE cette saison, Denis Bouanga serait ciblé par plusieurs clubs, dont le Stade Rennais, pour le mercato estival. Le président rennais Nicolas Holveck s’est exprimé sur cette rumeur.

Un mercato estival mouvementé pour Denis Bouanga ?

Arrivé du Nîmes Olympique à l’ASSE en juillet 2019 contre un chèque de 4,5 millions d’euros, Denis Bouanga s’est imposé comme l’un des éléments clés de Claude Puel. Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 26 matches de Ligue 1 et de 12 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, l’international gabonais ne manquera pas de prétendants lors du mercato estival. D’après certaines sources, le joueur de 25 ans serait même une priorité du mercato estival du Stade Rennais qui aurait déjà transmis une offre de 11 millions d’euros aux dirigeants stéphanois. Cette proposition jugée insuffisante par l’AS Saint-Etienne, les recruteurs bretons seraient disposés à monter jusqu’à 15 millions d’euros.

Nicolas Holveck dément la rumeur Denis Bouanga

Samedi soir, Nicolas Holveck était l’invité de RTL. Interrogé sur l’intérêt des Bretons pour Denis Bouanga, le président des Rouge et Noir a démoli la rumeur. « Je ne confirme rien du tout sur Denis Bouanga. On n’a fait aucune offre », a martelé Nicolas Holveck. Un boulevard pour le LOSC sur la piste menant au milieu offensif de 25 ans qui est lié à l’écurie stéphanoise jusqu’en 2023, et qui est évalué à 8 millions d'euros par Transfermarkt.