Chelsea : Un nouveau prétendant italien pour Pedro Rodriguez

Non prolongé par Chelsea, Pedro Rodriguez va quitter les Blues au terme de la saison. L’attaquant espagnol de 32 ans pourrait rebondir en Italie où il figurerait dans les plans de la Juventus de Turin.

Retrouvailles en vue pour Pedro Rodriguez et Maurizio Sarri ?

En fin de contrat à Chelsea, Pedro Rodriguez devrait quitter les Blues au prochain mercato. L’attaquant espagnol n’a pas prolongé son contrat avec l’actuel 4e de Premier League. S’il est déjà pisté par l’AS Rome, le joueur de 32 ans figurerait désormais sur les tablettes de la Juventus de Turin. Selon le portail Calcio Mercato, Maurizio Sarri, le coach des Bianconeri, voudrait faire venir l’ancien blaugrana à Turin. Les deux hommes se sont côtoyés la saison dernière à Chelsea. Ils ont notamment remporté la Ligue Europa avant que le technicien italien ne prenne la succession de Massimiliano Allegri sur le banc turinois.

Un départ déjà acté à Chelsea

Arrivé chez les Blues en 2015, Pedro Rodriguez a déjà indiqué qu’il n’allait pas prolonger son contrat avec le club londonien. Un message qui est notamment parvenu aux oreilles de l’AS Roma, du Bétis Séville et désormais de la Juventus de Turin. Contrairement aux deux autres prétendants, les Bianconeri sont des spécialistes pour boucler des coups à zéro euro. Ils l’ont encore démontré l’été dernier quand ils ont signé Aaron Ramsey (Arsenal) et Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain). En attendant son départ, Pedro Rodriguez a encore quelques matches à disputer avec Chelsea. L’Espagnol a déjà disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues pour deux buts et trois passes décisives.