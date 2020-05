OM : Dimitri Payet ne fera aucun cadeau à Jacques-Henri Eyraud

Jacques-Henri Eyraud propose une baisse conséquente des salaires à l’OM pour faire face à la crise économique. Une proposition rejetée net par Dimitri Payet. Dans Le Journal de l’île de la Réunion, le joueur de l’Olympique de Marseille a exposé les raisons de son refus.

Eyraud souhaite une baisse importante des gros salaires

En proie à une crise économique depuis l’été dernier, l’OM a vu ses caisses passer au rouge avec la situation sanitaire. Pour éviter la ruine, des mesures ont rapidement été prises, notamment une baisse temporaire des salaires. Jacques-Henri Eyraud trouve ces mesures insuffisantes et voudrait que les joueurs acceptent une baisse plus importante des salaires, et cela à titre définitif. Le président marseillais vise notamment les plus gros salaires du vestiaire, dont celui de Dimitri Payet qui émarge à un peu plus de 500 000 euros par mois.

Dimitri Payet avance des raisons familiales

Dimitri Payet déclare que le débat sur la baisse des salaires a enregistré la participation de toutes les parties concernées. « Tout le monde s'est exprimé sur le sujet », assure le vice-capitaine olympien. Un débat où sa « position était claire et nette ». Et cette position a été de refuser de baisser son salaire, car il est « aussi père de famille ». A ce titre, l’ancien Hammer a « des crédits importants à honorer, des engagements à tenir ». Il ne peut donc pas accepter de baisser son salaire pour ne pas risquer de ne pas être en mesure d’honorer ses responsabilités vis-à-vis de ses créanciers et de sa famille.