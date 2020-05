Real : Harvey Elliott ne veut pas jouer avec Sergio Ramos

Harvey Elliott est un jeune talent anglais approché par les recruteurs madrilènes lors du mercato estival 2019. Le prodige de 17 ans a snobé l'intérêt du Real Madrid parce qu’il déteste Sergio Ramos et s'est engagé à Liverpool, son club de coeur.

Harvey Elliott pas fan de Sergio Ramos

Harvey Elliott est le plus jeune joueur de l’histoire à avoir évolué en Premier League, du côté de Fulham. Ce jeune talent anglais (7 apparitions avec Liverpool avant la suspension de la saison) s’était rapidement fait remarquer par le Real Madrid. Sans perdre de temps, les recruteurs madrilènes l’ont contacté l’été dernier et l’ont invité à visiter leur camp d’entraînement. Harvey Elliott a refusé net l’offre des Merengues. « J'ai dit non au Real Madrid. Je n'aime pas ce que Ramos a fait à Salah », a expliqué le joueur dans les colonnes de The Athletic.

Le prodige anglais, grand supporter de Liverpool

Harvey Elliott, supporter des Reds depuis son enfance, était dans les tribunes du stade de Kiev lors de la finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool (3-1), en mai 2018. Il a donc été un témoin oculaire du contact rugueux entre le capitaine madrilène Sergio Ramos et le milieu offensif red Mohamed Salah. Un choc à la suite duquel l’international égyptien était sorti sur blessure au bras. Le jeune milieu de terrain anglais a estimé que le Merengue avait volontairement blessé Mohamed Salah. D’où son refus de signer au Real Madrid pour ne pas rencontrer Sergio Ramos.