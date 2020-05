OL Mercato : Jean-Michel Aulas se livre sur la piste Sakho

Depuis quelques jours, le nom de Mamadou Sakho est associé à l’Olympique Lyonnais. Invité du Canal Football Club dimanche, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur cette piste défensive.

Jean-Michel Aulas pas emballé pour Mamadou Sakho

Un joli coup à 10 M € pour l'OL ?





L’Olympique Lyonnais est à la quête d’un nouveau défenseur central. Recrue la plus chère de l’histoire de Lyon, le Danois Joachim Andersen n’a pas été à la hauteur des 30 millions d’euros investis sur lui l’été dernier. Alors que les noms ne manquent pas du côté de l’OL, celui deémerge du lot depuis quelques jours. Dimanche, le président du club rhodanien s’est prononcé sur le supposé intérêt de son club pour le défenseur de Crystal Palace. « Voyez Juninho, je ne sais pas si la piste est chaude, mais c'est à lui de le dire (...) Moi j'ai beaucoup aimé Mamadou, parce qu'il a la personnalité qui convient, mais il y a aussi d'autres pistes de très haut niveau, c'est aux techniciens de choisir », a déclaré Jean-Michel Aulas dimanche au Canal Football Club.Si le président lyonnais se montre énigmatique, ce sera donc à Juninho de gérer le dossier Mamadou Sakho. L’ancien défenseur du PSG évolue en Angleterre depuis bientôt 7 ans. Le joueur de 30 ans a rejoint les Eagles en 2017 en provenance de Liverpool où il avait passé 4 saisons. Alors qu’il lui reste un an de contrat avec Crystal Palace, le défenseur central pourrait quitter Londres cet été. Le club londonien pourrait en effet le céder au prochain mercato de peur de le voir partir libre dans un an s’il ne rempilait pas entre temps. La valeur marchande de l’ancien défenseur des Reds est estimée à 9,5 millions d’euros sur Transfermarkt. Un montant à la portée de l’OL.