ASSE : Loïc Perrin : « J’ai émis le souhait de continuer »

Dans un entretien diffusé dans le CFC sur Canal + ce dimanche, le défenseur de 34 ans et capitaine emblématique de l' ASSELoïc Perrin a revelé avoir émis auprès de sa direction le souhait de continuer à jouer pour le club.

ASSE : Loïc Perrin a parlé à l'entraîneur et "c'est plutôt clair"

Loïc Perrin et Saint-Étienne, c'est une grande histoire. Arrivé à l'âge de 12 ans à l' ASSE, il en est devenu le capitaine emblématique et a joué 473 matchs sous le maillot stéphanois. Et alors qu'il avait pensé tirer sa révérence à la fin de cette saison qui correspondait aussi à la fin de son contrat, la crise sanitaire de coronavirus est venue contrarier ses plans. Loïc Perrin, plutôt que d’arrêter de jouer, aimerait finalement poursuivre encore une saison pour terminer en beauté l’histoire débutée avec les Verts de l’ ASSE en 2003.

Lors d'un entretien accordé au Canal Football Club, entretien diffusé ce dimanche soir, le capitaine stéphanois est revenu sur sa situation contractuelle au club. "Je n'aurais jamais imaginé vivre tout cela avec mon club. C'est une histoire d'amour éternelle. Mais dans une histoire d'amour, il y a des hauts et bas. J'avais prévu d'arrêter ma carrière à l'issue de cette saison. J'allais commencer à prévenir le club et c'est vrai que l'arrêt prématuré de cette saison je ne l'avais pas forcément imaginé. J’ai envie de me souvenir de mes derniers instants, donc j'ai le souhait de continuer. J'ai envie que tout le monde soit d'accord et que tout le monde pense que je peux encore servir dans un groupe sur le terrain. ", a confié le capitaine de l’ ASSE.

Claude Puel s'accorde quelques temps avant de trancher

Du côté de l'entraîneur des Verts, Claude Puel, on n’est pas réellement emballé par cette idée de conserver Loïc Perrin une saison de plus. "J'ai eu le coach au téléphone et avec lui c'est plutôt clair. Il dit les choses, il dit ce qu’il pense et ça ça fait avancer les choses. ", explique Loïc Perrin avant d’ajouter : " Tout le monde au club c'était projeté pour construire un effectif sans moi. Donc forcément, ils doivent revoir leurs plans. Il (Puel) a dit qu'il prenait le temps de réfléchir et qu'on en discuterait à nouveau ". Le joueur le plus emblématique de l’AS Saint-Étienne pense pouvoir encore apporter aux Verts sur le terrain mais ne se ferme pas de portes. "Je ne suis pas plus ou moins en forme. Mais je comprends que je puisse avoir un autre rôle l'année prochaine." Steven Gerrard ou encore De Rossi ont terminé leurs carrières respectives ailleurs, mais pour Perrin, cette option n'est pas envisageable.

"Je veux terminer ici. Je veux laisser une belle image. Saint-Étienne c'est le partage, quand tu vois que tu peux faire pleurer des gens quand tu gagnes un match c'est fantastique ", a réaffirmé Loïc Perrin. Le capitaine des Verts portera-t-il encore le maillot de l’ASSE la saison prochaine ? Réponse prochainement...