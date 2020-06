PSG Mercato : Prix de Kylian Mbappé, le Real incité à l'action

Une bonne nouvelle vient de tomber pour le Real Madrid en ce qui concerne Kylian Mbappé du PSG. La pépite du club de la capitale, courtisée par l’écurie espagnole, pourrait coûter moins cher qu'il semblait, selon un rapport de KPMG.

PSG mercato : Le prix de Kylian Mbappé en forte baisse

Pour relancer le prestige de son équipe qui a baissé depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid pense à recruter un certain nombre de joueurs, donc Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG. Pour les dirigeants du Paris Saint-Germain, l’attaquant n’est pas à vendre ce mercato estival. Aussi, son prix dépasse l’entendement, quelques 400 millions d’euros ayant déjà été avancés pour son éventuel transfert. Le Real Madrid, son principal courtisan, devrait se réjouir du rapport d’étude du cabinet KPMG. Selon cette entreprise spécialisée dans l’estimation de la valeur des joueurs et des clubs, le français ne vaudrait pas plus de 177 millions d’euros. Cette même société estimait Kylian Mbappé à 225 millions d’euros en début d’année. La pandémie de COVID-19 est donc passée par là. Même le site Transfermarkt fixe la valeur actuelle du joueur à 180 millions d’euros, ce qui confirme la baisse.

PSG mercato : Le Real Madrid en position de force pour le parisien ?

Si la pandémie qui a amené à l’arrêt définitif du championnat Ligue 1 peut en partie expliquer cette forte baisse du prix de Kylian Mbappé, la fin du contrat de l’attaquant français en 2022 est une donnée prise en compte pour fixer son prix. En effet, Kylian Mbappé n’a plus que deux saisons de contrat à honorer avec le PSG. Il n’a toujours pas prolongé son bail malgré une offre du Paris Saint-Germain pour contrer la menace madrilène. Le club espagnol voulant attirer le buteur sous ses couleurs, ses dirigeants ne manquent aucune occasion pour montrer leur intérêt pour le joueur. C’est selon plusieurs sources l’existence de la possibilité pour Kylian Mbappé de filer au Real Madrid qui expliquerait sa réticente à prolonger au PSG ce mercato estival.

Le joueur a tout de même détendu ses dirigeants la semaine dernière en déclarant son amour au PSG. Cependant, ses belles paroles sont loin des actes puisqu’il n’a pas encore signé le contrat qui lui a été proposé et cela fait le jeu du Real Madrid et son entraîneur Zinédine Zidane qui ne restent pas indifférent. Même si les merengues ne prévoyaient aucune offensive en direction du PSG ce mercato, cette mise à jour de la valeur de l'attaquant pourrait les y inciter.

Option d'achat de Mauro Icardi levée par le Paris Saint-Germain

À noter que le mercato du PSG a commencé par la signature de Mauro Icardi, l'Argentin qui lui avait été prêté avec option d'achat par l'Inter Milan. Le club de la capitale a payé 50 millions d'euros plus 5 de bonus au lieu des 70M€ du départ.