ASSE Mercato : Krasso a-t-il les qualités pour s'imposer ?

Jean-Philippe Krasso, première recrue estivale de l’ ASSE, avait séduit Claude Puel lors de la coupe de France. Selon l’un de ses anciens coéquipiers à Épinal, il a tous les atouts pour s’imposer chez les Verts.

ASSE : Un ex-coéquipier de Krasso vante ses qualités techniques

Jean-Philippe Krasso a été recruté par l’ASSE au SAS Épinal en National 2. Il s’était fait remarquer lors des 8e de finale de la coupe de France en éliminant le LOSC grâce à un doublé (2-1). Il avait ensuite provoqué et transformé un penalty contre l’AS Saint-Étienne en quart de finale. Mais le club spinalien avait été éliminé par les Verts (2-1). Ayant coché son nom, Claude Puel a tout mis en oeuvre pour recruter l’avant-centre Franco-Ivoirien. Un ancien partenaire de Jean-Philippe Krasso, Ismaël Gace, ne doute pas que ce dernier soit une bonne pioche pour le club ligérien. Dans ses propos confiés au site Poteaux-Carrés, il vante les qualités athlétiques et techniques de la recrue stéphanoise. « Il a pas mal d’atouts dans son jeu. Jean-Philippe garde bien le ballon dos au but, c’est un bon point de fixation », a-t-il souligné. « Il est aussi capable de trouver la passe décisive cachée pour un coéquipier. Il est également intéressant dans ses appels en profondeur. C’est un attaquant complet, bon dans le un contre un. Il n’a rien à envier à un vrai dribbleur », a poursuivi le défenseur central d’Épinal.

Jean-Philippe Krasso, le nouveau Bafétimbi Gomis de l'ASSE ?

Comparé à Didier Drogba, Jean-Philippe Krasso aurait également le même profil qu’un ancien attaquant de l’ASSE. D’après Ismaël Gace, le joueur de 22 ans lui rappelle Bafétimbi Gomis, surtout quand il est « dos au jeu et dans sa technique balle au pied ». Pour finir, Gace pousse même la comparaison plus loin. D’après lui, « Krasso est un Gomis en amélioré ». Formé en partie à l'Académie des Verts (2000-2002), Bafétimbi Gomis a fait ses débuts professionnels au sein du club ligérien. Entre 2002 et 2009, il a pris part à 165 matchs et a marqué 49 buts avec Sainté. L'ancien Tricolore évolue à Al-Hilal FC, en Arabie Sououdite depuis 2018.