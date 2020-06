Stade Rennais Mercato : L’OM bousculé dans le dossier Niang

En quête de renforts offensifs pour le prochain mercato estival, l'OM voudrait s’attacher les services de Mbaye Niang, l'attaquant du Stade Rennais. Mais le club phocéen devra faire face à un concurrent de taille dans ce dossier.

Tottenham se positionne aussi pour Mbaye Niang

Deuxième de Ligue 1 après l’arrêt définitif du championnat, l’Olympique de Marseille retrouve de l'ambition. Le club phocéen disputera la prochaine Ligue des Champions et commence à se chercher d'éventuels renforts en vue de la saison prochaine. Les Marseillais aimeraient renforcer leur secteur offensif en attirant Mbaye Niang, l’attaquant du Stade Rennais. L’avant-centre sénégalais sort d’une belle saison (10 buts en 26 rencontres de Ligue 1) et son profil plait beaucoup aux Marseillais. Un intérêt réciproque, puisque Mbaye Niang ne cache plus son admiration pour l’OM. Les dirigeants phocéens auraient déjà intensifié les contacts pour son transfert. L’entraineur André Villas-Boas aurait même échangé avec l’attaquant du Stade Rennais en vue d’une possible association avec Dario Benedetto la saison prochaine. Toutefois, l’optimisme n’est pas forcément de mise pour l’OM, et ce pour plusieurs raisons. Le Stade Rennais ne lâchera pas aussi facilement son attaquant et les Marseillais devront désormais affronter la concurrence de Tottenham dans ce dossier.

Un montant dissuasif pour Mbaye Niang

L'Équipe annonce en effet que le club londonien est entré dans la course pour signer Mbaye Niang lors du prochain mercato estival. Un intérêt des Spurs qui risque de compromettre les plans de l’OM. Avec cette forte concurrente, les enchères devraient sans doute monter pour l'attaquant de 25 ans. Le prix de Mbaye Niang est estimé à 12 millions d'euros selon le site Transfermarkt. Mais les dirigeants rennais devraient demander un montant un peu plus élévé pour son transfert dans le but bien évidemment de dissuader ses éventuels prétendants.