OL : LDC, Sylvinho sort la clé du succès face à la Juventus

Ancien entraineur de l’ OL, Sylvinho s’est prononcé sur le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre la Juventus, en août 2020.

L'OL peut éliminer la Juventus avec Memphis Depay, selon Sylvinho

Sylvinho a dirigé l’OL entre juin et octobre 2019. Il a été limogé après la défaite contre l’ASSE (1-0), lors du derby aller de cette saison. Ayant succédé au technicien brésilien, Rudi Garcia a conduit l’Olympique Lyonnais en 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Gones ont pris un léger avantage, en battant la Vieille Dame lors du match aller (1-0) au Groupama Stadium, le 26 février 2020. Mais rien n’est encore joué, car Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont le match retour pour refaire leur retard. Sylvinho le reconnait d’ailleurs. « L’OL a fait un bon résultat à domicile, mais il y a aussi le retour et jouer sur le terrain de la Juventus est très difficile », a-t-il prévenu dans Sky Sport Italia. Cependant, Lyon a bien ses cartes en main pour sortir la Juve, car un match nul ou une défaite d’un but d’écart (sauf 1-0) qualifie directement le club rhodanien. Selon Sylvinho, le retour de Memphis Depay à la compétition pourra être très avantageux pour l’Olympique Lyonnais. « Je ne sais pas si Depay pourra revenir, mais ça pourrait faire une vraie différence », a-t-il souligné. Le coach de 46 ans croit que si le N°11 de l’OL « est apte » pour le retour contre la Juventus, « alors Lyon aura un avantage », car « il est fort physiquement et techniquement et il a du caractère ».

La course contre la montre de Memphis Depay

Blessé (rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche) à la mi-décembre 2019 et opéré, le capitaine de l'OL a entamé une course contre la montre pour revenir. Il visait l’Euro 2020 avec la sélection des Pays-Bas, mais l’UEFA a reporté en juin 2021 le tournoi initialement prévu en juin 2020. Malgré tout, l’attaquant néerlandais poursuit sa réathlétisation. Et la crise du Covid-19 lui a donné le temps de mieux se préparer pour la saison prochaine. En février dernier, l'international néerlandais alternait déjà les exercices avec ballon et les légères frappes. Si l’on tient compte du délai de six mois, il devrait être opérationnel en juillet, donc prêt pour août.