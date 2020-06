OM Mercato : Départ de Morgan Sanson, son agent prévient l'OM

Après trois saisons et demie à l’ OM, Morgan Sanson songe à un nouveau challenge et ne repousse pas l'éventualité de quitter l'Olympique de Marseille. La condition ? Un projet sportif qui répond à ses attentes.

OM : Sanson vise une grosse écurie, Zahavi pour le placer ?

Pour équilibrer ses comptes, l’OM vise une vente de joueurs pour un montant de 60 M€ cet été. Morgan Sanson est parmi les joueurs susceptibles de rapporter gros au club. Il a des touches en Angleterre. L’Équipe confirme des contacts avec Crystal Palace et West Ham. Cependant, le milieu de terrain lorgne des clubs qualifiés pour la Ligue des Champions. Selon la source, le rapprochement récent du joueur de 25 ans avec l’influent agent israélien Pini Zahavi a pour but de le placer dans une écurie plus huppée que l’Olympique de Marseille, Arsenal, Tottenham ou encore Everton par exemple. En effet, le club phocéen est certes qualifié directement pour la phase de poule de la C1, mais Morgan Sanson « a tout de même un soupçon d'hésitation » à en croire le quotidien sportif. En réalité, le futur du natif de Saint-Doulchard est encore incertain. Si Pini Zahavi ne parvient pas à lui trouver le club de son choix, il restera à l’OM où son contrat est valide jusqu’en juin 2022, afin de prendre part à la prestigieuse Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière.

L'agent de Morgan Sanson avait prévenu l'OM

Par ailleurs, les dirigeants marseillais pourraient négocier son transfert s’ils ont une offre intéressante sur leur table. Toutefois, Morgan Sanson ne rejoindra pas n’importe quel club, même si l'Olympique de Marseille y trouve son compte. « Morgan est beaucoup approché, mais il ne partira pas si sportivement, ce n’est pas mieux que l’OM », avait prévenu son agent dans 20 minutes. « Pour Morgan, la priorité est accordée à Marseille, mais il reste à l’écoute des propositions, tant qu’elles sont en adéquation avec ses ambitions sportives », avait précisé le représentant du joueur marseillais. Ce dernier avait ensuite été catégorique sur le futur de son protégé. Il avait averti le président Jean-Jacques Eyraud en déclarant que « l’OM est certes dans une obligation économique, mais on ne peut jamais forcer un joueur à quitter un club ».