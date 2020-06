RC Lens Mercato : La voie se dégage pour Yoann Court

En fin de contrat au Stade Brestois, Yoann Court pourrait rebondir au Racing Club de Lens la saison prochaine. D’ailleurs, le club lensois s’activerait en coulisse pour arracher sa signature.

Les Lensois ont le champ libre pour Yoann Court

C’est officiel, le Stade Brestois ne renouvellera pas le contrat de Yoann Court expirant le 30 juin prochain. Le milieu offensif réclamait un salaire et une prime à la signature jugés excessifs par la direction du club, qui a finalement mis fin aux négociations. Le natif de Carpentras quittera donc Brest dès cet été. Libre de tout contrat, Yoann Court devra se trouver un nouveau point de chute. Sa situation contractuelle et son profil ont d’ailleurs attiré l’attention du FC Nantes en quête de renfort. Mais les Canaris auraient finalement abandonné l’idée de recruter le milieu de terrain pour des raisons budgétaires, selon les informations divulguées par Manu Lonjon. Ce retrait du FC Nantes pourrait faire les affaires d'un autre prétendant. Promu en Ligue 1 suite à l’arrêt définitif du Championnat, le Racing Club de Lens aurait désormais le champ libre pour Yoann Court.

Une opportunité à saisir pour cette cible de longue date

Il faut dire que l’intérêt du club lensois pour le joueur de 30 ans n’est pas nouveau. Les Sang et Or avaient déjà tenté de le recruter durant l’été 2017, sans succès. Trois ans plus tard, le Racing Club de Lens serait prêt à retenter sa chance pour ce joueur suivi depuis de longues dates. Reste à savoir si le club de Lens saura saisir cette occasion pour enfin concrétiser son intérêt pour Yoann Court.