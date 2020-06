RC Lens Mercato : Le RCL avance pour Max Gradel au TFC

Max Gradel, l’attaquant ivoirien de Toulouse FC pourrait filer au RC Lens ce mercato estival. Le RCL, en pleine reconstruction de son effectif pour la Ligue 1, travaille sur la piste du natif d’Abidjan.

RCL Mercato : le dossier Max Gradel avance

Le 23 mai dernier, nous évoquions l’intérêt du RCL pour Max-Alain Gradel. Dans sa quête de joueurs expérimentés à associer aux jeunes de son effectif, Franck Haise pensait déjà à Max Gradel, l’attaquant des Éléphants de Côte d’Ivoire. Le quotidien régional La Dépêche du Midi confirme l’intérêt des Sang et Or pour le joueur passé par l’ AS Saint-Étienne entre 2011 et 2015. Buteur 18 fois avec le TFC depuis 2018, il connait le championnat et peut donc s’avérer utile au RCL dans sa lutte pour se maintenir, malgré le paradoxe de la relégation du TFC. La question à régler sera surtout financière, car même si Toulouse FC descend en Ligue 2, il ne devrait pas laisser le buteur quitter ses rangs à n’importe quel prix.

RC Lens Mercato : De la concurrence sur le dossier Gradel

À propos de son départ de Toulouse FC, Max Gradel avait fait savoir qu’il disposait d’un accord avec son président pour la facilitation de son départ. Aujourd’hui âgé de 32 ans, l’Ivoirien est un des plus gros salaires au TFC. Le Racing Club de Lens, en plus de convaincre les dirigeants toulousains, va devoir s’accorder avec l’intéressé sur ses émoluments. Et le plus vite sera le mieux pour les recrutant du RC Lens puisque la concurrence s’organise. Des clubs de MLS et du Golfe seraient déjà venus aux nouvelles pour essayer de recruter l’Ivoirien.