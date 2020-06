OL Mercato : Rayan Cherki déballe ses grandes ambitions

Alors que son nom est associé au Real Madrid et à Manchester City, Rayan Cherki ne s’enflamme pas. Il garde la tête sur les épaules et déballe ses objectifs.

OL : Rayan Cherki nourrit « des objectifs très élevés »

Lancé en Ligue 1 à 16 ans avec l'OL par Rudi Garcia, Rayan Cherki a confirmé son talent exprimé avec la réserve en Youth League. Du coup, son nom a été coché par Zinedine Zidane, l’entraineur du Real Madrid. Le profil du jeune milieu offensif plait également à Manchester City de Pep Guardiola. La lutte pour s’offrir la pépite de l’Olympique Lyonnais est même déjà engagée. Malgré tout, le jeune Cherki ne semble pas perturbé par l’intérêt de ces grosses écuries et la pression de son éclosion à son jeune âge. « Je la gère plutôt facilement. Ma famille m’aide », a assuré Rayan Cherki. « Je n’ai pas forcément beaucoup de pression… », a-t-il ajouté, avant de déclarer qu’il a « des objectifs très élevés ». « J’espère que la saison prochaine sera encore plus belle… Devenir le plus jeune joueur de l’OL à marquer était un de mes objectifs », a noté la révélation lyonnaise de cette saison.

Cherki aidé par ses coéquipiers au sein de l'équipe professionnelle

Rayan Cherki admet certes que « c’est grâce au travail, qu’il a pu faire ses premiers pas en Ligue 1 », mais il avoue qu’il a été aidé par ses coéquipiers pour son intégration rapide. Il cite particulièrement Maxence Caqueret et Amine Gouiri avec qui il a joué en Youth League. Rappelons que le joueur natif de Lyon a signé son premier contrat professionnel le 7 juillet 2019 et a disputé son premier match en Ligue 1 contre le Dijon FCO, le 19 octobre 2019. Il avait inscrit un doublé contre le FC Nantes, le 18 janvier 2020, deux semaines après son premier but avec l'équipe professionnelle de l'OL en match officiel.