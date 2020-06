PSG Mercato : Le coup de vent de Sandro Tonali à Al-Khelaïfi

Brillant dans le milieu de terrain de Brescia Calcio, Sandro Tonali intéresse fortement le PSG. Le club de la capitale a d'ailleurs lancé une offensive pour arracher son transfert. Mais la pépite italienne a lâché une réponse très claire à Nasser Al-Khelaïfi et au Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Sandro Tonali dit non à Nasser Al-Kehlaïfi !

Sandro Tonali, le jeune milieu de terrain de 20 ans fait les beaux jours de Brescia au point d’être considéré en Italie comme le nouveau Andrea Pirlo. Pour le Paris Saint-Germain, la pépite italienne a toute sa place dans son effectif XXL aux côtés de Kylian Mbapé, Neymar et les autres prodiges du ballon. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a alors approché ses homologues italiens en vue de son transfert. Mais le dirigeant parisien a buté sur le refus catégorique du jeune joueur. Massimo Cellino, patron de Brescia Calcio, assure en effet que Sandro Tonali n’a pas l’intention de rejoindre la Ligue 1 Conforama cet été. « Nasser m'a écrit aujourd'hui (hier, NDLR), mais Tonali ne veut pas aller en France », a-t-il confié lors d’un entretien accordé au Corriere dello Sport.

Tonali veut poursuivre sa carrière en Italie

Le président de Brescia explique aussi que son jeune joueur aurait déjà une idée très claire concernant son futur club. Sandro Tonali n’envisage pas autre chose que de poursuivre sa progression en Italie. « Il préfère l'Inter Milan ou la Juventus (...) son avenir est plus ou moins scellé », a assuré le dirigeant italien. L’Inter Milan et la Juventus possèdent donc un sérieux avantage dans ce dossier. Toujours est-il que ces deux clubs italiens devront sortir le chéquier s’ils souhaitent recruter ce jeune joueur très convoité. Le club de Brescia a déjà refusé « une offre de 65 millions d’euros du Barça » pour son transfert. Nerazzurri et Bianconeri sont donc avertis.