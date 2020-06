RC Lens : Martel de nouveau président du Racing club ?

Ancien président du RC Lens, Gervais Martel est très présent dans les médias depuis le retour des Sang et Or en Ligue 1. Il a justement commenté l'actualité du football en France dans L'Équipe. L'entrepreneur du Pas-de-Calais a aussi répondu à la question sur son probable retour aux commandes du club Nordiste ?

RC Lens : Martel déplore les violences verbales entre Aulas et Eyraud

L’ex-dirigeant du RC Lens, Gervais Martel (1988-2012 et 2013-2017) a livré son opinion sur les attaques entre les présidents de l’OL Jean-Michel Aulas et de l’OM, Jacques-Henri Eyraud. Il s’est dit désolé de l'attitude des dirigeants français depuis le début de la crise de Covid-19. « Cela ne les grandit pas. Et Eyraud est tombé sur Tyson (Aulas) : il lui met un coup, il en prend deux. Mais tout ça n'est pas très sain. La situation est compliquée et c'est normal que certains deviennent fous », a commenté l’ancien patron du Racing Club de Lens, dans le quotidien sportif.

Martel explique pourquoi il ne veut plus être président du RC Lens

À la question de savoir s’il est tenté par un retour à la présidence du RC Lens, promu en Ligue 1, Gervais Martel a répondu qu’il est « content de ne plus être président de club ». Gervais Martel a bien une explication à son refus. « On ne peut plus gagner comme on (le RC Lens) l’a fait en 1998 ou comme le Montpellier HSC en 2012. Si je m'investis, c'est pour gagner, pas pour être douzième. Et avec tout cet argent dans le foot, tu ne peux plus gagner, c'est réservé aux gros », a-t-il justifié. Cependant, l’homme d’affaires de 65 ans a une autre ambition. Il « envisage de se faire élire à la Ligue (LFP) dans le collège des indépendants à la fin de l'année ».