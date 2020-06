ASSE Mercato : Prolongation de Loïc Perrin, Ménès tranche

Loïc Perrin veut jouer une dernière saison avec l’ ASSE, avant de prendre sa retraite. Claude Puel le fait patienter avant de lui donner une réponse. Pierre Ménès a réagi à la situation du capitaine de l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Pierre Ménès défend le dossier Loïc Perrin

Perrin va-t-il faire une 18e saison de suite à l'ASSE ?





À l’ASSE le dossier de la prolongation du contrat de Loïc Perrin traîne. Claude Puel, l’entraineur et manager général du club a fait savoir au capitaine des Verts « qu'il prenait le temps de réfléchir et qu’ils en rediscuteraient ». « Tout le monde au club s'était projeté pour construire un effectif sans moi. Donc forcément, ils doivent revoir leurs plans », a expliqué le défenseur central sur Canal+. Selon Pierre Ménès, l’emblématique joueur de l’ne devrait pas être traité de la sorte. « C'est quand même le capitaine. Je trouve que le moindre des respects pour un joueur qui a fait toute sa carrière dans ce club, c'est de lui répondre relativement rapidement », a commenté le journaliste sur la chaine cryptée. D’après Pierre Ménès, « le cas Loïc Perrin montre l'opacité qu'il y a dans ce club ».Pour mémoire, l’arrière de 34 ans est une icône de l’ASSE. Natif de Saint-Étienne, il a intégré le centre de formation des Verts à 12 ans (1997-2003). Il a ensuite démarré sa carrière professionnelle au sein de l’équipe des Verts lors de la saison 2003-2004 en Ligue 2. Il a passé 16 saisons consécutives en Ligue 1, avec en prime le trophée de la Coupe de la Ligue remporté en 2013. L’AS Saint-Étienne est donc le seul club que Loïc Perrin a connu en 17 ans. Et il aimerait finir sa carrière en beauté en 2021, vu la saison 2019-2020 tronquée par la pandémie de coronavirus