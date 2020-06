Mercato PSG : Une piste du côté de l’Ajax pour remplacer Meunier

En fin de contrat le 30 juin prochain, Thomas Meunier serait très convoité par le Borussia Dortmund. De son côté, le Paris Saint-Germain s’active pour lui trouver un remplaçant.

Le remplaçant de Thomas Meunier déniché à l’Ajax ?

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait se séparer de plusieurs joueurs dont le contrat prend fin en juin prochain. C'est notamment le cas de Thomas Meunier, pressenti pour rejoindre le Borussia Dortmund à l’issue de la saison. En effet, l’international belge ne devrait pas poursuivre son aventure dans la capitale et le PSG travaille déjà sur sa succession. Pour remplacer Thomas Meunier, Leonardo songerait à piocher du côté de l’Ajax Amsterdam. Le journal AS révèle que le directeur sportif du Paris Saint-Germain s’intéresserait de très près à Sergiño Dest. L’international américain a disputé 36 matchs cette saison et ne devrait pas être retenu par ses dirigeants en cas d’offre intéressante.

Un prix fixé pour son transfert ?

Le média espagnol indique en effet que l’Ajax Amsterdam pourrait se séparer de son latéral droit Sergiño Dest contre un chèque d’environ 20 millions d’euros. Un montant plus ou moins abordable pour le Paris Saint-Germain. Mais le PSG n’est pas le seul intéressé par le défenseur de 19 ans. Le FC Barcelone serait également sur les traces du jeune joueur dont le bail expire en juin 2022 avec l’Ajax Amsterdam.