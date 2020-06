PSG Mercato : Berchiche marqué par son passage au Paris SG

Yuri Berchiche a joué une seule saison au PSG sous les ordres d’Unai Emery. Retourné en Espagne, le défenseur avoue qu’il a été marqué par la bonne ambiance au sein du vestiaire parisien.

PSG : Yuri Berchiche a aimé l'ambiance du vestiaire parisien

Le PSG a déboursé 16 M€ l’été 2017 pour recruter Yuri Berchiche à la Real Sociedad grâce à son compatriote Unai Emery alors aux commandes du club de la capitale. Mais l’arrière latéral gauche n’a pas satisfait les attentes des dirigeants parisiens. Au terme de l’exercice 2017-2018, le Paris Saint-Germain l’a rapidement transféré à l’Athletic Bilbao, en faisant une bonne opération, car Yuri Berchiche a été cédé contre un chèque de 24 M€. Il est certes reparti dans son pays natal, mais il a gardé un souvenir inoubliable de son ancien club. Dans ses propos confiés au Mundo Deportivo, le joueur de 30 ans souligne que « l'ambiance est aussi bonne (au PSG), même si on ne se retrouve pas après l'entraînement pour prendre un verre ». « La relation là-bas, dans le vestiaire, était très très bonne. Pendant les déplacements dans l'avion, quand on devait jouer à l'extérieur, on riait beaucoup. Il n'y avait aucun problème avec ça », a raconté Yuri Berchiche, dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Berchiche a trouvé une place de titulaire à l'Athletic Bilbao

Rappelons que l'Espagnol a joué 22 matchs en Ligue 1 (19 fois titulaires) sous le maillot du Paris SG. Il a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives. Le natif de Zarautz a joué 30 matchs pour 6 buts inscrits avec les Lions du Pays basque, cette saison. En Liga, son compteur marque 2 buts et une passe décisive pour 24 titularisations. Pour rappel, la saison 2019-2020 en Espagne va reprendre le 11 juin 2020. Le championnat de la péninsule ibérique avait été suspendu le 12 mars en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19. Il reprendra donc après trois mois d'arrêt.