OM : Baisse de salaire, Dugarry écoeuré par Dimitri Payet

À l’instar de certains observateurs, Christophe Dugarry n’a pas du tout apprécié la récente sortie de Dimitri Payet. Le milieu de terrain de l’OM refuse de baisser son salaire à la demande de sa direction.

OM : Dimitri Payet refuse de baisser son salaire

La question de la baisse des salaires avance très lentement du côté de l’Olympique de Marseille. Touchée de plein fouet par la crise du coronavirus, la direction du club phocéen cherche à réduire les émoluments de ses joueurs. Mais le président Jacques-Henry Eyraud est confronté au refus de certains cadres du vestiaire, dont Dimitri Payet. Pourtant très bien payé, le milieu de terrain a tenu à justifier sa position. Il a récemment expliqué qu’en tant que père de famille, ses « crédits importants à honorer » et ses « engagements à tenir » l’empêchaient de sacrifier une partie de son salaire. Les propos du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille n’ont pas du tout plu à Christophe Dugarry.

Dugarry est scandalisé par l’attitude de Dimitri Payet

Le consultant pour RMC Sport est choqué par l’attitude du joueur et n’a pas manqué de le faire savoir. « Comment tu peux être aussi détaché du monde dans lequel tu vis ? », s'interroge-t-il. Pour lui, Dimitri Payet fait preuve d'un sérieux égocentrisme, il préfère « se regarder autant le nombril et de n'en avoir autant rien à foutre du monde qui l'entoure et des difficultés de la vie au quotidien ». « C’est ahurissant d'avoir un tel raisonnement et de le dire », a déploré Christophe Dugarry.