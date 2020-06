OM Mercato : Pickeu tout proche de l’Olympique de Marseille ?

Olivier Pickeu serait en pole position sur la short-list de l’ OM pour succéder à Andoni Zubizarreta. Après audition, l’ancien manager général d’Angers SCO aurait marqué des points.

OM : Olivier Pickeu aurait marqué des points lors de son audition

L’OM cherche le successeur d’Andoni Zubizarreta au poste de directeur du football. Olivier Pickeu est pressenti pour occuper le fauteuil laissé vide et parmi plusieurs candidats auditionnés, il aurait séduit les recruteurs de l’Olympique de Marseille. En effet, Foot Mercato croit savoir que le club phocéen a « mandaté la société anglaise Base Soccer Agency pour passer des entretiens pour le poste de ‘’Head of Football’’ à l’OM ». D’après la source, l’ex-patron du recrutement à Angers SCO a séduit l’auditoire grâce à sa « bonne connaissance du football français et sa capacité à dénicher des talents à moindre coût, son expérience » et sa parfaite maitrise des sujets évoqués. Au sein du Board de l’Olympique de Marseille, Olivier Pickeu faisait déjà l’unanimité. En plus donc des points marqués auprès de la structure mandatée, tout porte à croire que le dirigeant de 50 ans est bien parti pour prendre la place de Andoni Zubizarreta. Mais à condition que les parties parviennent à trouver un accord en vue d’une signature.

Pickeu à l'OM pour renflouer les caisses du club comme à Angers ?

Olivier Pickeu a été le patron du sportif au SCO entre 2006 et 2020, soit 14 années de suite. Il a été limogé le 10 avril dernier par le président Saïd Sabane, pour « fautes graves caractérisées et répétées, de nature à porter atteinte aux intérêts du club ». Il avait été mis à pied, à titre conservatoire dans un premier temps, le 10 mars. En plus d’être doté d’un grand flair pour dénicher de jeunes talents très prometteurs, Olivier Pickeu a rapporté beaucoup d’argents à Angers SCO. C’est lui qui a réalisé, entre autres, les transferts de Nicolas Pépé (10 M€ au LOSC), de Karl Toko-Ekambi (18 M€ à Villarreal), de Jeff Reine-Adélaïde ( 25 M€ à l’OL) et Flavien Tait (9 M€ au Stade Rennais). L'OM doit vendre cet été pour 60 M€ pour rééquilibrer ses comptes, Olivier Pickeu pourrait être l'homme de la situation.