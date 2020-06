LOSC : Gérard Lopez ne reconnait pas les 2e et 3e de Ligue 1

Le président du LOSC, Gérard Lopez, ne reconnait pas les 2e et 3e place de Ligue 1 Conforama de l’ OM et du Stade Rennais FC. Selon lui, n’eût été la fin prématurée du championnat, son équipe Lille OSC aurait descendu un de ses deux clubs du podium.

Gérard Lopez opposé à l'arrêt de la Ligue 1

Dans une longue interview sur le site de l’Équipe, Gérard Lopez a évoqué en long et en large l’arrêt du championnat. Le président du LOSC n’approuve pas la décision hâtive de la LFP de mettre fin aux compétitions alors que les 4 autres grands championnats européens sont à la reprise. Même s’il est resté tout ce temps discret, le dirigeant lillois n’en pense pas moins de cette décision qui a de lourdes conséquences sur son club. D’ailleurs le patron du LOSC n’écarte pas des actions en justice contre cette décision, même s’il refuse de se déterminer sur le sujet sans consulter la cellule juridique de son club.

Le LOSC ne reconnait pas les places de l' OM et du Stade Rennais

Le patron de Lille OSC estime que cette décision du gouvernement, reprise à leur compte par les instances du football, a empêché son équipe d’atteindre les excellents résultats vers lesquels elle se dirigeait. « Comme certains experts du foot, j'avais pour conviction que l'on pouvait terminer sur le podium. On ne savait pas comment allait se développer la crise sanitaire. J'ai trouvé qu'il était correct de ne pas m'emporter. J'ai reconnu ce que je devais reconnaître : le PSG champion », a confié Gérard Lopez, qui ne reconnait donc pas les places de 2e et 3e de l’ OM et du Stade Rennais SRFC pour cette saison.

À cause de cette décision prise un peu à la hâte, le club nordiste ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine alors qu’il avait enclenché une belle dynamique de 3 victoires consécutives. Or, une participation en Ligue des Champions assure des entrées supplémentaires d'argent dans les caisses du club. Voilà qui devrait justifier le préjudice subit par le club de Gérard Lopez.