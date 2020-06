Nîmes Mercato : Baptiste Reynet pour succéder à Bernardoni ?

A la recherche d’un nouveau gardien pour succéder à Paul Bernardoni, les dirigeants du Nîmes Olympique cibleraient le gardien du Toulouse FC Baptiste Reynet.

Nîmes recherche un nouveau gardien

Ces deux dernières saisons, les cages du Nîmes Olympique étaient bien gardées grâce au prêt de Paul Bernardoni par les Girondins de Bordeaux. S’il n’a pu empêcher son équipe d’encaisser 44 buts en 28 matchs de Ligue 1 cette saison, le natif d’Évry a tout de même été très important dans le maintien des crocos et suscite l’intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1. Montpellier ou Nîmes étaient intéressé pour l’accueillir définitivement mais ce serait finalement le SCO d’Angers qui devrait voir le portier de 23 ans rejoindre ses rangs. Lucas Dias (7 matchs cette saison), Valentin Rabouille (1 match) et Amjhad Nazih ne satisferaient pas Bernard Blaquart, et un nouveau gardien serait déjà ciblé, en la personne de Baptiste Reynet.

Baptiste Reynet va quitter le Toulouse FC

Baptiste Reynet ne devrait plus être un joueur du Toulouse FC la saison prochaine. Après une mauvaise saison, le Téfécé est relégué en Domino’s Ligue 2 et le gardien de 29 ans s’est vu être mis sur le banc à l’arrivée de Lovre Kalinic (prêté par Aston Villa). Également pisté par l’EA Guingamp, le natif de Romans pourrait privilégier de rester en Ligue 1, lui qui a disputé 23 matchs cette saison en championnat, pour 49 buts encaissés et 2 clean-sheet.