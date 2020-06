Amiens Mercato : Un club belge cible Aurélien Chedjou

Après 3 mauvaises saisons et l’arrivée du fonds d’investissement américain Pacific Media Group, le KV Ostende, club Belge, veut se renforcer et ciblerait Aurélien Chedjou.

Ostende veut retrouver le haut du tableau

Les dernières saisons ont été dures pour le KV Ostende. Après ses 4ème et 5ème place lors des exercices 2015/2016 et 2016/2017, le club belge a enchainé 3 mauvaises saisons, finissant 11ème, 14ème et 15ème pour la dernière. Avec l’accumulation de dettes, les côtiers avaient même récemment perdu leur statut professionnel. Mais le club flamand aperçoit enfin la lumière. Récemment, il a annoncé sur ses réseaux sociaux son rachat par le fonds d’investissement américain Pacific Media Group. D’après les médias belges, PMG devrait injecter 27 millions d’euros dans le club afin de pouvoir le sauver. En parallèle, des contacts ont déjà été pris pour renforcer l’effectif. 2ème pire défense du championnat (58 buts concédés en 29 matchs), Ostende ferait d’Aurélien Chedjou sa priorité selon des informations de Foot Mercato.

Aurélien Chedjou, un défenseur d’expérience

Arrivé à Amiens en septembre 2019 en provenance de l’Istanbul Basaksehir, l'ancien LilloisAurélien Chedjou pourrait bien quitter le club picard dès cet été. Fraîchement relégué en Domino’s Ligue 2, Amiens aura du mal à conserver ses meilleurs éléments et l’ex-international camerounais (49 sélections), qui a disputé 22 matchs cette saison en Ligue 1 pourrait prendre le chemin de la Belgique. Cependant, le départ du défenseur central de 34 ans ne devrait pas rapporter une grosse indemnité à Amiens, qui n’avait déboursé que 200 000 euros pour s’attacher ses services.