ASSE Mercato : Ryad Boudebouz ferme le débat sur son avenir

Comme tous ses joueurs, l’ ASSE sort d’une difficile saison 2020. Ryad Boudebouz qui n’a pas tiré son épingle du jeu est donc un des joueurs dont voudrait se séparer Claude Puel. Ces rumeurs, le concerné les évoque sur son compte Instagram.

ASSE mercato : Le ni oui ni non de Ryad Boudebouz

Avec seulement 1 but inscrit en 24 matchs de Ligue 1 cette saison, Ryad Boudebouz est une des déceptions de la saison chez les Verts de l’ AS Saint-Étienne. Ses 4 passes décisives ne sauvent pas la saison, loin de là. Claude Puel, bien plus intéressé par de jeunes joueurs pourrait faire savoir à l’international algérien qu’il ne compte pas sur lui. Ces rumeurs qui s’amplifient sur son avenir n’ont pas laissé indifférent Ryad Boudebouz, même s’il a pris une décision à laquelle il dit vouloir se tenir.

Le milieu stéphanois clarifie une position

« Je reçois beaucoup de messages concernant les transferts, le club etc... Quelles que soient les rumeurs sur les futurs joueurs et/ou moi-même, je ne commenterai rien du tout », a annoncé le milieu de l’ ASSE. Poursuivant, Ryad Boudebou a ajouté : « Comme je vous l'ai déjà dit, je me suis déjà exprimé concernant mon avenir. Merci de comprendre et respecter ça. Bonne journée à vous et merci pour le soutien.» Le Fennec ne confirme donc pas un départ sans fermer la porte non plus à cette possibilité au mercato estival qui va bientôt ouvrir ses portes.