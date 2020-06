Stade Rennais SRFC : Jérémy Morel en route pour le RC Lens ?

A 36 ans, Jérémy Morel n’est pas assuré de prolonger au Stade Rennais, où son contrat prend fin le 30 juin prochain. Le défenseur central breton serait visé par le RC Lens et les deux parties seraient même déjà en négociations.

Stade Rennais SRFC : pas de prolongation pour Jérémy Morel ?

Le Stade Rennais a prolongé Benjamin Bourigeaud et Adrien Hunou en décembre dernier, sans en faire de même pour Jérémy Morel. Pourtant, l’ex-Marseillais ne refuserait pas une prolongation chez les Bretons. Mais malgré sa régularité cette saison à 28 matches (21 apparitions, 1 but), l’âge avancé de l’ancien Lyonnais n’incite probablement pas les dirigeants de la formation rennaise à lui proposer une prolongation. D’où un très possible départ du joueur le 30 juin prochain. D’ailleurs, dans une interview accordée au Télégramme, le numéro 15 rennais avait déclaré : « Cela ne me dérange pas d'aller voir ailleurs. »

Le Breton en discussions avec le RC Lens ?

Plusieurs clubs seraient attirés par une signature de Jérémy Morel en raison de sa grande expérience. Le RC Lens (promu de Ligue 1 la saison prochaine) serait en tête de liste des prétendant du natif de Lorient. Selon les informations de L’Equipe, les recruteurs lensois, en quête de joueurs expérimentés pour leur secteur défensif, auraient décidé de jeter leur dévolu sur l’international malgache. Le quotidien précise que les deux parties sont même déjà en négociations et que Jérémy Morel, pas insensible au projet lensois, sollicite un contrat de 2 ans. Les autres cibles défensives des Sang et Or seraient le défenseur central Kiki Kouyaté de l’ESTAC et le latéral gauche Issiaga Sylla du Toulouse FC.