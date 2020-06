OM : Head of football, Olivier Pickeu pose ses conditions

Annoncé comme le grand favori pour le poste de directeur du football de l’OM, Olivier Pickeu ne serait pas insensible à ce challenge malgré l'intérêt de l’AS Monaco. Mais l’ancien Angevin souhaiterait débarquer avec ses hommes à l’Olympique de Marseille.

Olivier Pickeu auditionné et déclaré apte ?

L’OM souhaite combler le vide laissé par le licenciement d’Andoni Zubizarreta du poste de directeur sportif. Mais cette fois, il est question de nommer un directeur du football. Après avoir reçu plusieurs candidatures, les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient attirés par le profil d’ Olivier Pickeu. Selon Foot Mercato, l’ancien manager général du SCO Angers a été auditionné lundi par la société anglaise Base Soccer Agency, chargée de trouver le futur directeur de l’écurie olympienne. L’homme de 50 ans serait passé haut la main lors de cette audition.

L’ex-Angevin voudrait placer ses hommes

La bonne impression laissée par Olivier Pickeu lors de son audition est confirmée ce mardi par La Provence. Mais les deux parties sont encore loin d’un accord. D’après le quotidien régional, l’ancien responsable du SCO Angers ne voudrait pas s’engager à l’OM sans ses hommes de confiance. Il s’agit notamment d'Axel Lablatinière (ancien responsable du recrutement du SCO Angers et du Red Star) et d’autres hommes qu’il voudrait placer à la formation, au scouting, dans le staff technique et médical. Le média n’écarte pas l’hypothèse selon laquelle Sébastien Pérez et Didier Samoun, anciens responsables de la cellule de recrutement des jeunes de l'OM, ont récemment été licenciés pour faire place à une arrivée d’ Olivier Pickeu et de ses hommes.