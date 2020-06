TV : Mediapro s'allie avec TF1 et baptise sa chaîne Téléfoot

Depuis ce matin, le nom "Téléfoot", émission dominicale dédiées aux fans du ballon rond, ne sera plus exclusif à l’émission mythique de football lancée en 1977. Le groupe sino-espagnol Mediapro, nouveau diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de football, a conclu un partenariat avec le groupe TF1 pour créer sa chaîne en France, qui s’appellera également “Téléfoot”.

Un partenariat de quatre ans entre Mediapro et TF1

Médiapro a frappé un grand coup en annonçant un partenariat avec le groupe TF1. « Le Groupe Mediapro, nouvel acteur clé du football français, et le groupe TF1 annoncent la signature d'un accord inédit. Ce partenariat de quatre ans, renouvelable, repose sur trois piliers fondamentaux : une licence de marque, un partenariat éditorial et de production et un partenariat de talents », peut-on lire dans le communiqué officiel. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, duo emblématique de TF1, seront les commentateurs sur la chaîne de Mediapro pour une vingtaine de matchs de L1 diffusés le dimanche soir, dont les « 10 plus belles affiches de la saison », précisent les deux groupes.

80% des matchs de L1

« La chaîne Téléfoot proposera en direct et en exclusivité l'essentiel et le meilleur de la Ligue 1 : plus de 80% des matchs, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir, une offre magazine étoffée et unique, en semaine et le week-end, incluant le grand magazine du dimanche soir et l'éclairage des plus grands experts. La chaîne diffusera également 8 rencontres par journée de Ligue 2 » , précise le communiqué. La chaîne sino-espagnole sera accessible à partir du mois d'août 2020, la reprise de la Ligue 1 étant programmée le 23 août. Mediapro diffusera les matchs de L1 du vendredi (21h) et du samedi (17h). Le dimanche, on y retrouvera les rencontres de 13h et 21h, ainsi que le multiplex (4 matchs) de 15h.