Mercato PSG : Isaac Karamoko vers le Stade Brestois ?

Avec un secteur offensif fermé par les présences de Kylian Mbappé, Mauro Icardi ou même de Neymar, Isaac Karamoko devrait filer au Stade Brestois pour espérer jouer la saison prochaine. Le jeune attaquant formé au Paris Saint-Germain plait aux dirigeants du club finistérien.

Isaac Karamoko ne sera pas conservé par le PSG

Joueur formé au PSG, Isaac Karamoko avait signé un contrat stagiaire avec le club de la capitale. À 18 ans, il n’a pu bouleverser les plans de Thomas Tuchel au point d’espérer intégrer l’équipe première. En fin de contrat stagiaire avec le joueur, le Paris Saint-Germain se retrouve entre deux choix : offrir un bail professionnel à Isaac Karamoko ou le libérer. Selon Foot Mercato, c’est la deuxième option que validerait Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale. Le responsable parisien sait qu'avec le trop-plein de joueurs offensifs de qualité que compte le PSG, il sera difficile à Isaac Karamoko de se frayer un chemin dans le onze de Thomas Tuchel.

Départ de Karamoko, une aubaine pour le Stade Brestois ?

Isaac Karamoko devrait donc partir du PSG dans les prochaines semaines puisqu’il ne devrait pas bénéficier d’un nouveau contrat avec le club. Le Stade Brestois s’est positionné pour le recruter lors de ce mercato, selon la source. Dans le Finistère, le jeune buteur pourrait enchainer les matchs au haut niveau, ce qui lui permettra de s’aguerrir à la compétition. Outre le Stade Brestois, des clubs en Angleterre et en Espagne seraient également intéressés par ses services. Reading et Hull City (Championship) pour l’Angleterre et Rayo Vallecano (Segunda División espagnole) taperaient à la porte du jeune attaquant français.