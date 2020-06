ASSE Mercato : Un défenseur de l’ES Troyes AC dans le viseur

Pour se renforcer défensivement, l’ ASSE aurait braqué ses radars sur un joueur qui a été performant avec l’ES Troyes AC cette saison. L’AS Saint-Étienne devra néanmoins se préparer à une forte concurrence.

L'ASSE aurait des vues sur Boubakar Kouyaté

L’ASSE ne peut plus compter sur William Saliba, transféré à Arsenal. En fin de contrat le 30 juin, Loïc Perrin n’est pas certain de rempiler. La prolongation de son contrat n’est toujours pas validée par l’entraineur et manager général Claude Puel. Un autre défenseur central, Harold Moukoudi, prêté à Middlesbrough l’été 2019, ne souhaite pas revenir à l’AS Saint-Étienne où le coach ne compte pas sur lui. Du coup, les Stéphanois sont en quête d’un arrière central pour apporter de la concurrence au jeune Wesley Fofana et Timothée Kolodziejczak. Pour ce faire, les recruteurs stéphanois auraient coché le nom de Boubakar Kouyaté, dit "Kiki". D’après les informations de L’Est-Eclair, ce dernier est pisté par l’ASSE, mais aussi par le RC Lens promu en Ligue 1. Il aurait aussi des touches en Allemagne, une destination privilégiée par son agent, d’après le journal régional. Toutefois, le possible transfert de l’arrière central de l’ES Troyes AC chez les Verts ne se fera pas automatiquement. Il sera conditionné par le départ à la retraite du capitaine Loïc Perrin ou par la vente d'Harold Moukoudi.

Qui est Boubakar Kouyaté, la prétendue cible de l'ASSE ?

Boubakar Kouyaté est un international malien (4 sélections). Il est passé par le Sportif Club Portugal entre 2016 et 2019 avant de déposer ses valises à l’ESTAC (Espérance Sportive Troyes Aube Champagne) lors du mercato hivernal de janvier 2019. Cette saison, il a joué 18 matchs avec le club aubois en Ligue 2 et a inscrit 5 buts. Vu ces statistiques, il s’agit d’un défenseur très décisif. Sous contrat à l’ES Troyes AC jusqu’à fin juin 2022, le joueur 23 ans vaut près d’un million et demi d'euros sur le marché des transferts, selon Transfermarkt.