Strasbourg Mercato : Thierry Laurey réclame plus de renforts

Lors d’une interview accordée à France Football, Thierry Laurey s’est exprimé sur le prochain recrutement du Racing Club de Strasbourg Alsace. L’entraineur alsacien en a profité pour envoyer un message clair à ses dirigeants. Il maintient l’idée que son club doit encore se renforcer en vue de la saison prochaine.

Thierry Laurey attend trois nouvelles recrues

Le Racing Club de Strasbourg a fini la saison de Ligue 1 à la 10e place. Les hommes de Thierry Laurey ont réalisé dans l'ensemble une belle saison qu'ils vont devoir confirmer l'année prochaine. Et pour ce faire, le club alsacien se penche sur le mercato estival. Le club de Strasbourg a déjà bouclé sa première recrue en la personne de Mahamé Siby. Le milieu de terrain a rejoint le club alsacien en provenance de Valenciennes et Thierry Laurey ne souhaite pas en rester là. Le coach alsacien attend au moins trois nouvelles recrues afin de compenser les départs de Jérémy Grimm, Benjamin Corgnet et Abdallah N’Dour. « On a perdu trois joueurs professionnels en fin de contrat et le petit Botella, très souvent blessé, n’a pu saisir sa chance (…) on va encore prendre trois joueurs. Ça n’est pas beaucoup, mais ils devront nous apporter une plus-value », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par France Football.

Thierry Laurey sur les traces d'une pépite

Le Racing Club de Strasbourg Alsace est également sur les traces d'un jeune joueur, dont l'identité n'a pas été dévoilée. « On tentera aussi un coup avec un jeune joueur. On ne va pas bouleverser l’équipe, mais il faut l’améliorer », a confié Thierry Laurey. Pour l’entraineur alsacien, l’objectif est clair. Son équipe a encore besoin de plusieurs recrues pour réaliser une saison de qualité, meilleure que la précédente.