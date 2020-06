Montpellier HSC : Les Héraultais doublent l'OL et l'OM (Off.)

Le Montpellier HSC a signé la pépite de 13 ans Adam El Ouarat en provenance du SC Montfavet (Avignon), devançant ainsi l’OL et l’OM. L’ancien entraîneur du minot est satisfait de cette signature.

En quête de jeunes talents pour préparer la relève, le Montpellier HSC a récemment signé plusieurs pépites. Adam El Ouarat est le dernier minot en date a avoir signé avec les Montpelliérains. Le jeune joueur devrait intégrer les U15 de la formation héraultaise. L’OL et l’OM avaient aussi des vues sur Adam El Ouarat. Mais c’est finalement le Montpellier HSC qui est parvenu à rafler la mise. Une signature du prodige avec les Pailladins qui réjouit son désormais ancien entraîneur du SC Montfavet.

Le coach du SC Montfavet satisfait de la pépite au Montpellier HSC

L’entraîneur du SC Montfavet n’a pas caché sa joie pour la signature d’Adam El Ouarat au Montpellier HSC. « Félicitations mon petit Adam ! », s’est en effet réjoui le coach du club amateur dans un message rapporté par allezpaillade.com. L’entraîneur du SC Montfavet a ajouté qu’Adam El Ouarat s’était « fait remarquer par plusieurs recruteurs, avant de partir faire des essais à l’OL, Montpellier et à l’OM ». Le coach a également révélé avoir été contacté par ces 3 formations qui voyaient « un garçon talentueux » en Adam El Ouarat. « Il y a ensuite eu cette coupure avec le Covid, mais pendant cette période, les clubs l’appelaient et c’est avec son papa et son agent qu'ils ont bien réfléchi aux propositions et avec Montpellier, le feeling est très bien passé, notamment grâce à leur projet ! », a ensuite expliqué le patron du banc du SC Montfavet avant de conclure : « C’est une grande fierté de l’avoir vu signer ce contrat avec Montpellier ! »