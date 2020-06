Bundesliga : Sprint final, les enseignements de la 29e journée !

À l'issue de la 29e journée de Bundesliga, la bataille pour le maintien s'annonce serrée. Tout comme celle pour la course à la Ligue des Champions dont le suspense ne cesse de s'accroître.

Le sans faute du Top 5 de Bundesliga

Parmi les 4 scores exacts que nous avions prédits pour cette 29e journée de Ligue 1, 3 découlent des affiches des clubs du Top 5. Chacun d'entre eux s'étant imposé, le haut de tableau n'a donc pas été modifié depuis la 28e journée. Le Bayern Munich conserve ses 7 points d'avance sur Dortmund, qui lui distance Leipzig de 2 points. Quatrième et cinquième à égalité, le Borussia Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen accusent un retard de 2 points sur l'équipe de Julian Nagelsmann.

Suite à la défaite de Wolfsbourg contre l'Eintracht Francfort, Hoffenheim se replace à hauteur des Loups. Fribourg et Schalke, malgré un onzième match de rang sans victoire, restent dans la course à l'Europa League. Au même titre que le Hertha Berlin, qui se redresse de semaine en semaine et qui revient à 4 points de Wolfsbourg grâce à ce sixième match consécutif sans défaite en Bundesliga.

Course au maintien, rien n'est encore fait

Le Werder Brême est sur la pente ascendante. Après avoir décroché 7 points sur les 9 derniers possibles, le Werder (25 pts), en cas de victoire contre Francfort demain (match en retard), pourra abandonner sa place de relégable et la laisser au Fortuna Düsseldorf, giflé ce week-end à Munich. Mais pour l'heure, les Werdernaer comptent 2 points de retard sur le Fortuna (27 pts), provisoirement barragiste. De nouveau battus, Mayence (28 pts), l'Union Berlin et Augsbourg (31 pts), végètent à 1 et 4 points du barragiste et ne sont à l'abri de rien dans ce sprint final.

Top et flop

TOP - La doublette Thuram - Pléa : Si Jadon Sancho aurait pu être cité avec son triplé, les attaquants français de Gladbach ont été la clé du succès des leurs face à l'Union. Alassane Pléa a brillé en tant que passeur sur les deux buts de Marcus Thuram. Un centre au cordeau sur la tête de l'ancien guingampais (41'), puis un autre de grande qualité, traversant la défense berlinoise pour trouver le plat du pied de Thuram seul aux 6 mètres (59'), ont mis en lumière le duo. En fin de match, le double-passeur s'est mué en buteur, à la retombée d'un centre de Ramy Bensebaini (81').

FLOP - Christian Strohdiek : Le défenseur de Paderborn ne s'est pas montré à son avantage lors de la dérouilée subie face à Dortmund (1-6). Il manque son intervention sur Emre Can sur le premier but, est pris de vitesse par Julian Brandt sur le deuxième, manque de couper le centre à destination de Sancho sur le troisième.