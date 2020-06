OL Mercato : Juventus, City, le dossier Aouar au point mort ?

Le transfert d’Houssem Aouar de l’ OL cet été est clairement perturbé par la crise de Covid-19. Le club rhodanien se pose désormais des questions pour le timing et le montant de la vente programmée d’avance par Jean-Michel Aulas.

OL : Trois gros prétendants pour Houssem Aouar cet été

Houssem Aouar, meneur de jeu de l’OL, a été promis à la Juventus par Jean-Michel Aulas. « J’aimerais voir Houssem à la Juventus et j'espère qu’il a également cette ambition. Il devra profiter des deux matchs pour se mettre en lumière. Un jour ou l'autre je ferais un transfert avec mon ami Andrea Agnelli », avait déclaré le dirigeant dans le quotidien italien Tuttosport, en février 2020. Le joueur, lui, était tenté de rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. Ce dernier lui avait lancé des fleurs après la double confrontation avec l’Olympique Lyonnais en phase de poule de la Ligue des Champions 2018-2019. « C’est un très bon joueur, un joueur incroyable. Il est toujours très calme et a une bonne vision », avait apprécié le manager des Citizens. Cependant, l'interdiction de coupe d'Europe pour deux ans infligée à City par l'UEFA ferait réfléchir Houssem Aouar. Et ce n’est pas tout ! Le milieu offensif formé à l’académie du club rhodanien intéresse également Zinedine Zidane du Real Madrid. Le président des Gones avait révélé cet intérêt en annonçant dans un entretien à Eurosport en décembre 2019 : « Quand Houssem Aouar viendra me voir dans deux ans pour aller au Real Madrid, je ne pourrai pas le retenir ».

Le transfert d'Aouar ajourné en raison de la crise de Covid-19 ?

Jean-Michel Aulas n’a pas l’intention de retenir le N°8 de l’OL, en cas d’offre intéressante. Mais les nouvelles ne s’annoncent pas bonnes pour les Lyonnais. La crise de coronavirus a bouleversé le mercato estival, surtout pour les clubs français, dont la saison a été arrêtée définitivement « Le mercato d’été sera en mode pause pour une raison évidente », a averti le patron de Lyon, la semaine dernière. L’Équipe confirme la tendance, dans son point sur le possible transfert d’Houssem Aouar cet été. « Programmé cet été, le départ du milieu de terrain se dessine dans un timing plus long que prévu », a fait savoir la source. En attendant l’ouverture officielle du marché, « les dirigeants lyonnais réfléchiraient au moment et au montant » auquel il devrait boucler le dossier du joueur de 21 ans, à en croire le média. La valeur de ce dernier est estimée à près de 50 M€ par Transfermarkt. Un gros transfert en perspective pour Jean-Michel Aulas ? Sans aucun doute, selon les confidences d’un proche du dossier, au quotidien sportif. « En temps normal, ce genre d'opération serait déjà réglé, d'autant que l'OL a toujours eu cette capacité à anticiper ses grosses ventes », a-t-elle souligné.