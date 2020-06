Juventus Mercato : C’est fait, Paulo Dybala a recalé le PSG

En quête de renfort offensif, le PSG a essayé de recruter Paulo Dybala, l’attaquant de la Juventus. Mais le club parisien s’est heurté à la volonté du joueur de poursuivre son aventure en Serie A.

Paulo Dybala dit non au Paris Saint-Germain

Cette saison, Paulo Dybala a été l'un des hommes forts de la Juventus. Il comptabilise 13 buts et 12 passes décisives en 34 rencontres (toutes compétitions confondues). Les dirigeants de la Vieille Dame souhaitent prolonger son contrat expirant en juin 2020, mais le joueur de 26 ans n’a toujours pas donné son accord. Une attitude vue à l’étranger comme un refus de s’engager sur le long terme avec la Juventus. Plusieurs clubs intéressés ont alors pris cela comme un signe d’encouragement. Tuttosport révèle que le Paris Saint-Germain serait déjà venu aux nouvelles concernant Paulo Dybala. Et on sait que lorsque le PSG s’immisce dans un dossier, cela peut faire des dégâts. Le média italien révèle en effet que Leonardo a bien tenté une approche informelle pour un éventuel transfert de l’attaquant argentin. Mais le directeur sportif parisien s’est heurté au refus de Paulo Dybala. « PSG ? Non merci », ce sont les mots liés à l’ailier polyvalent qui aurait rapidement repoussé le Paris Saint-Germain.

Dybala souhaite poursuivre son aventure à la Juventus

La source explique que Paulo Dybala n’a qu’une seule envie. Il aurait réitéré sa volonté de poursuivre son aventure avec la Juventus Turin. Les discussions pour la prolongation de son contrat ont déjà débuté entre les différentes parties, mais la revalorisation de son salaire devrait être inférieure à 10 millions d’euros par an en raison de la crise actuelle qui a porté un coup dur aux finances du club.