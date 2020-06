ASSE : Loïs Diony manque de foot et enfreint les règles

Attaquant de l’ ASSE, Loïs Diony a participé à un tournoi illégal de football à Mont-de-Marsan, avec Gaëtan Laborde du Montpellier HSC. Les deux joueurs natifs des Landes sont dans le collimateur du maire de la ville.

ASSE : Diony puni pour son « énorme maladresse » à Mont-de-Marsan ?

Loïs Diony et Gaëtan Laborde sont nés à Mont-de-Marsan. L’avant-centre de l’ASSE et son confrère du Montpellier HSC ont ainsi pris part à un tournoi illégal qualifié de « match sauvage » dans leur ville natale, avec une quarantaine de personnes. Ils ont été épinglés par la police, car les rencontres de football sont toujours interdites, malgré le déconfinement entamé le 11 mai. Les deux attaquants se sont excusés, mais cela n’est pas suffisant pour justifier leur comportement, encore moins pour effacer leur infraction, selon le maire de la ville des Landes. « C'est une énorme maladresse », a-t-il réagi, très irrité par l’attitude de Loïs Diony et Gaëtan Laborde. « Nous avons des photos et un rapport détaillé de notre police municipale. Ce n'est pas parce qu'on est fier d'avoir des représentants au plus haut niveau, dans un sport populaire, qu'il faut laisser passer ce genre de comportement en période de crise sanitaire », a prévenu Charles Dayot (52 ans), dans des propos confiés à L’Équipe. L'élu local a ensuite brandi de possibles sanctions contre le joueur de l’ASSE et celui du Montpellier HSC. En effet, il « espère que cette erreur ne sera pas préjudiciable ». Sinon, « s’il y avait des cas (de Covid-19) décelés », il prévient que les autorités « n’en resteraient pas là et que ça servirait au traçage ».

Des excuses trop « plates » de Loïs Diony et Gaëtan Laborde ?

Rappelons que Loïs Diony a présenté ses excuses sur Instagram. « Rien n'est sauvage. Tout est permis, on ramasse juste la poussière pour se la mettre dans les yeux. Le synthétique est sauvage, mais pas l'herbe », a écrit le N°9 de l’ASSE. Quant à Gaëtan Laborde, il a laissé entendre qu’il assume « l'entière responsabilité de ses actes » et que « l’amour du football a été plus fort ». Dans ses « plus plates excuses » balancées sur les réseaux sociaux, il avoue que « lorsque la police s'est présentée », c'est à ce moment-là qu'il a « aussitôt pris conscience que ce n'était pas la meilleure idée ».