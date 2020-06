PSG : Keylor Navas confiant pour la Ligue des Champions

Gardien de but du Paris Saint-Germain, Keylor Navas a révélé ce mardi avoir travaillé avec assiduité et motivation pendant son confinement au Costa Rica. Le portier parisien a également envoyé un message clair quant au possible parcours du club de la capitale en Ligue des Champions.

PSG : Keylor Navas optimiste pour la Ligue des Champions

Toujours confiné au Costa Rica, Keylor Navas a accordé un long entretien à PSG TV. Le gardien de but a passé en revue l’actualité du club et s’est confié sur la reprise de la Ligue des Champions, prévue durant le mois d’août. Keylor Navas a la foi et croit à une belle épopée pour cette fin de saison. Le portier costaricain assure que le PSG a tout pour réaliser un excellent parcours sur la scène européenne. « Remporter la Ligue des Champions ? Je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc on est prêt à lutter dans cette compétition », a-t-il confié. La condition physique sera sans doute un enjeu majeur pour le Paris Saint-Germain. La Ligue 1 est le seul des cinq grands championnats européens à ne pas finir la saison 2019-2020 en raison de la crise sanitaire. Alors les Parisiens seront-ils désavantagés par rapport aux autres équipes européennes en cas de reprise de la Ligue des Champions ? Keylor Navas reste très optimiste pour la fin de saison.

Keylor Navas veut être au top

Vainqueur de trois Ligue des Champions avec le Real Madrid, le gardien de but a confiance en ses nouveaux coéquipiers. Il assure d'ailleurs que ses partenaires et lui-même seront « prêts » pour la reprise des activités. « Je sais que mes coéquipiers sont tous super motivés », a-t-il déclaré. De son côté, le joueur de 33 ans a expliqué qu’il n’a pas cessé de s'entraîner malgré l'arrêt définitif de la saison de Ligue 1. « Je cours énormément, plus que dans toute ma vie. C'est important de maintenir notre condition physique », a-t-il indiqué. Keylor Navas veut être en pleine forme pour la reprise et espère vite « redevenir un chat sur sa ligne ».