Ligue 1 : Partenariat TF1 - Mediapro, Pellissier en dit plus

Suite à l'officialisation du partenariat entre TF1 et Mediapro pour la diffusion de la Ligue 1, François Pellissier, directeur des sports et de la publicité de TF1, a dévoilé les contours de cet accord.

Aucun match de Ligue 1 en clair sur TF1

Dans son entretien accordé à L'Equipe, François Pellissier a livré quelques confidences sur le nouveau partenariat entre Mediapro, nouveau diffuseur de la Ligue 1 Uber Eats (le nouveau nom de la Ligue 1 à partir de 2020/2021) et TF1. Pellissier s'est montré catégorique, TF1 ne pourra pas diffuser de matchs en clair. "Ils n'ont pas le droit de sous-licencier une partie de leurs lots. C'était donc impossible" a déclaré la patron de la publicité de TF1. Même une diffusion de quelques extraits dans l'émission dominicale Téléfoot (du même nom que la nouvelle chaîne de diffusion de Mediapro suite au partenariat) sur TF1, ne sera pas envisageable. "Non. On n'aura pas accès aux extraits de matches puisqu'il n'y a pas de sous-licence d'extraits dans l'accord entre Mediapro et la LFP. Mais je le regrette !" a poursuivi Pellissier.

20 matchs pour le duo Margotton - Lizarazu sur la nouvelle chaîne de Mediapro

Le commentateur vedette Grégoire Margotton et son fidèle acolyte, Bixente Lizarazu, seront aux commentaires de 20 des plus belles affiches de Ligue 1, tout en restant sous contrat avec TF1. Ce sont, pour le moment, les seules personnalités d'ores et déjà en accord avec le groupe espagnol. Enfin, après l'émission Téléfoot sur TF1 (le dimanche de 11h à 12h), la Une produira également, sur son plateau, le magazine de la Ligue 1 de 12h à 13h qui sera diffusé par Mediapro.