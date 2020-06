OM : Buts qui comptent double, Eyraud taille ses détracteurs

Jacques-Henri Eyraud a accordé une interview à France Football. L’occasion pour le président de l’OM de répondre à ceux qui s'étaient moqués de sa proposition de buts qui devraient compter double.

Jacques-Henri Eyraud dénonce des attaques malveillantes

Le dirigeant phocéen dénonce un deux poids deux mesures





Jacques-Henri Eyraud veut voir le football innover. Et les propositions innovantes, le président de l’OM n’en manque pas. Lors du premier sommet des start-up d’Aix-Marseille il y a un an, le dirigeant olympien avait suggéré que, comme dans le jeu FIFA, un but marqué via un tir en-dehors de la surface de réparation compte deux points. Il n’en fallait pas plus pour que le dirigeant de l’soit moqué. Interrogé par l’hebdomadaire sportif, Jacques-Henri Eyraud a rappelé que sa proposition avait été faite « lors d’une conférence sur les innovations dans le football de demain ». Il a indiqué que « l’objet était justement de lancer des idées, des hypothèses, des propositions, ce n’était pas comme ça, en l’air.. ». Ce n’était donc pas une proposition sortie de nulle part, sans qu’il ait été invité à prendre la parole.Jacques-Henri Eyraud a été raillé pour avoir proposé une innovation dans le football. Pourtant, à cette même conférence, Arsène Wenger a déclaré que « le manager du futur ne serait pas un spécialiste du football mais serait un data scientist ». Mais personne n’avait raillé l’ancien entraîneur d’Arsenal. « Imaginez si c’est moi qui avais dit ça ! », a regretté le président marseillais avant de conclure : « Mais, quand c’est Arsène Wenger, on écoute et on trouve, comme moi, que ça mérite de faire réfléchir. Car je pense que le foot doit se remettre en question. »