RC Lens, Amiens Mercato : Kakuta, offre d'un club du Golfe

Pourtant courtisé par trois clubs de Ligue 1 comme le RC Lens, l’ASSE ou encore le RC Strasbourg, Gaël Kakuta se serait plutôt rapproché d’un club étranger, dans un championnat exotique.

RC Lens : Proposition de 2,5 M€ de Shabab Al-Ahli pour Kakuta ?

Gaël Kakuta serait sur le point de tourner le dos au RC Lens, son club formateur, pour filer à l’étranger. Il ne manque pourtant pas de prétendant en Ligue 1. En plus du Racing Club de Lens, l’ASSE et le RC Strasbourg sont intéressés par les services de l’ailier de 29 ans. Cependant, L’Équipe a révélé l’intérêt de Shabab Al-Ahli, un club des Émirats arabes unis, pour ce dernier. Ce mardi, Foot Mercato assure que la formation émiratie est passée à l’offensive. Elle aurait transmis une proposition à Amiens SC. Cette offre est estimée à 2,5 M€, selon la source. Gaël Kakuta est lié à Amiens SC jusqu’à fin juin 2022, mais relégué en Ligue 2, le club picard l’a mis sur marché.

Gaël Kakuta en direction d'un 7e championnat ?

Comme indiqué, le Franco-Congolais a été formé au RC Lens entre 1999 et 2007. Il a ensuite rejoint Chelsea pour y parachever sa formation (2007-2009) et faire ses débuts professionnels. S'en est suivi un tour du monde pour Gaël Kakuta. Entre 2009 et 2020, soit en 11 saisons, il a joué dans 11 clubs, dans 6 pays différents. En plus des Blues, il y a eu : Fulham FC, Bolton (Angleterre), Dijon FCO (France), Vitesse Arnhem (Pays-Bas), Lazio Rome (Italie), Rayo Vallecano, FC Séville (Espagne), Hebei China Fortune (Chine), Deportivo La Corogne et évidemment Amiens SC. Si le natif de Lille rejoint Shabab Al-Ahli, ce serait le 7e championnat de sa carrière.