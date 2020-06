USL Dunkerque Mercato : Un énorme coup raté de très peu !

Tout juste promue en Ligue 2, l'USL Dunkerque aurait pu acter un premier renfort de renom, en la personne de l'international ivoirien Seydou Doumbia.

USL Dunkerque recalé par Doumbia, salaire jugé insuffisant ?

Libre de tout contrat depuis le 19 mars 2020 à la suite de son licenciement du FC Sion pour avoir refusé d'être mis au chômage technique, Seydou Doumbia aurait déjà reçu une offre d'un nouveau club. Et selon les informations de RMC Sport, c'est l'Union Sportive du Littoral de Dunkerque, nouveau pensionnaire de Ligue 2, qui aurait manifesté son intérêt pour le buteur ivoirien (37 sélections, 9 buts). Si Seydou Doumbia avait validé le projet du club nordiste, le salaire proposé n'a pas été jugé satisfaisant par l'ancien attaquant de l'AS Roma. Son arrivée sur les bords de la Manche n'a donc pas pu se finaliser.

Dunkerque aurait pu faire un joli coup en signant Seydou Doumbia, qui a fait les beaux jours des BSC Young Boys et du CSKA Moscou (95 buts en 153 matchs de 2010 à 2016) notamment. À 32 ans, le natif d'Abidjan n'arrive plus à s'inscrire dans la durée dans un club. Depuis la fin de son passage à la Roma en 2018 (marqué par 4 prêts en 3 ans), il est resté 1 an à Gérone puis seulement 7 mois à Sion, en Suisse. L'USL a néanmoins enregistré l'arrivée de Billy Ketkeophomphone la semaine dernière.