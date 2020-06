Mercato Chelsea : Pas de discussion avec l'agent de Willian

Dans quel club sera Willian la saison prochaine ? Le doute persiste à l’heure actuelle autour du joueur Chelsea. L'agent du joueur de 32 ans a fait un point sur la situation de l’ailier brésilien.

"Pour le moment, nous n'avons pas parlé avec Tottenham ou un autre club"

Interrogé lundi par Sky Sports, l’agent de Willian a assuré que les négociations étaient au point mort dans l’immédiat avec ses prétendants : « Willian est un joueur de Chelsea, il est sous contrat jusqu'à la fin de la saison et ce serait irrespectueux de discuter avec d'autres équipes. Pour le moment, nous n'avons pas parlé avec Tottenham ou un autre club », a confié Kia Joorabchian.

Willian ne restera pas à Chelsea

Kia Joorabchian, a aussi expliqué pourquoi il y a peu de chances de voir le joueur brésilien poursuivre sa carrière à Chelsea : « Avant la pandémie, les négociations étaient de deux et trois ans. Chelsea a une politique que nous respectons et comprenons, mais mon joueur a une carrière et des ambitions. Il veut terminer sa carrière de joueur à un niveau très élevé » a-t-il indiqué.

Une chose est donc sûr, Willian ne devrait pas connaître une huitième saison au sein des Blues, avec lesquels il a remporté deux Premier League (2015 et 2017) et la Ligue Europa l'an passé.