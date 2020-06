Ligue 1 et 2 : Les demandes des syndicats des clubs pour 2020/21

Ce mardi, l'Union des Clubs Professionnels de Football et la Première Ligue, les syndicats des clubs professionnels français, ont fait part de leurs volontés liées au démarrage des nouvelles saisons de Ligue 1 et Ligue 2.

Reprise Ligue 1 - Ligue 2, L'UCPF et la Première Ligue s'adressent au gouvernement

Les deux principaux syndicats des clubs professionnels en France, l'UCPF et la Première Ligue, se sont adressés au gouvernement via un communiqué transmis à l'Agence France Presse, dans lequel ils font part de leurs demandes pour le démarrage des nouvelles saisons de Ligue 1 et Ligue 2. Ils espèrent que le programme sanitaire associé à la reprise suive les conditions suivantes : retour aux entraînements collectifs, programmation des stages et des matchs amicaux en présence de spectateurs, et surtout, début des championnats 2020/2021 avec les stades ouverts à un large public pour « permettre à notre public de revivre des émotions dans nos stades ».

Ils exhortent le gouvernement de trouver un plan de relance afin de combler les 500 à 900 millions d'euros de pertes évoqués par plusieurs dirigeants. Cette même prise de position entre les deux syndicats représente la "quasi-totalité des clubs professionnels" ajoute L'Equipe. Les présidents des syndicats, Claude Michy (UCPF) et Bernard Caïazzo (PL) "tireront toutes les leçons d'un événement inattendu riche en enseignements" ont déclaré les intéressés à travers le communiqué.