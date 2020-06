FC Nantes Mercato : Le contrat de Kader Bamba blindé (Off)

Le FC Nantes est très actif en ce moment. Après la levée de l’option d’achat de Moses Simon, les responsables des Canaris ont blindé le contrat de Kader Bamba.

Le FC Nantes blinde le contrat de Kader Bamba

Kader Bamba, l’une des satisfactions du FC Nantes avec les buteurs Moses Simon et Ludovic Blas, a été récompensé de ses efforts. Le club de la Cité des Ducs lui a offert une prolongation de contrat. Il a rempilé pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2024, car son bail initial allait jusqu’au 30 juin 2022. C’est dans un communiqué officiel que les Canaris ont révélé la nouvelle signature de l’ailier droit Franco-Malien. « Le FC Nantes est très heureux d'annoncer la prolongation du contrat de Kader Bamba, pour deux saisons supplémentaires », a écrit le club du président Waldemar Kita.

Bamba heureux de rempiler au FC Nantes jusqu'en 2024

Comme les dirigeants nantais, le joueur offensif de 26 ans se dit fier d’être désormais lié aux Jaune et Vert pour quatre saisons encore. « Je suis évidemment ravi de prolonger mon contrat avec le FC Nantes », a-t-il déclaré sur le site internet du FCN. « Je tiens à remercier la direction et le staff pour la confiance accordée. J'ai pu faire mes grands débuts en Ligue 1 cette saison et j'ai désormais hâte de retrouver mes coéquipiers et les supporters pour la saison prochaine. Allez Nantes ! », a poursuivi Kader Bamba. Ce dernier a disputé 27 matchs de Ligue 1 sur les 28 de la saison 2019-2020. Il a inscrit un but et délivré 3 passes décisives.