Inter Mercato : Lacazette, successeur de Lautaro Martinez ?

Bien conscient que ses chances de conserver Lautaro Martinez s'amenuisent, l'Inter Milan aurait indentifié son successeur. Et c'est sur Alexandre Lacazette que les Interistes auraient misé.

La piste Alexandre Lacazette activée après 2 échecs ?

Alors que les rumeurs évoquant un transfert de Lautaro Martinez au FC Barcelone prennent une ampleur de plus en plus conséquente, l'Inter Milan cible de son côté le successeur souhaité. Mundo Deportivo rappelle que le directeur sportif de l'Inter, Piero Ausilio, a déjà déclaré que des joueurs comme Edinson Cavani (PSG) et Timo Werner (RB Leipzig) n'étaient pas - ou plus - dans les plans des Nerazzurri. De fait, la troisième option mènerait à l'attaquant français d'Arsenal, Alexandre Lacazette.

Âgé de 29 ans depuis le 28 mai dernier, Lacazette a vécu une saison somme toute décevante. Il n'a marqué que 9 buts en 26 matchs toutes compétitions confondues et sa méforme était conjuguée à l'explosion du jeune Gabriel Martinelli (18 ans) avant l'arrêt de la Premier League, ce qui lui a valu de connaître le banc à plusieurs reprises. Auteur de 47 buts en 118 apparitions avec le maillot des Gunners, le 4e meilleur buteur de l'histoire de l'OL (129 buts en 275 matchs) vaudrait 48 M€ à l'heure actuelle selon les estimations de Transfermarkt. Les dirigeants milanais espèrent tirer 111 M€ si Lautaro Martinez était amené à s'en aller.