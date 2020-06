Stade Rennais SRFC : Un plan déjà ficelé pour Denis Bouanga

Le Stade Rennais viserait plusieurs joueurs pour se renforcer cet été. Denis Bouanga serait une des priorités du mercato estival rennais qui auraient même déjà arrêté une stratégie pour attirer le milieu offensif de l’ASSE.

Denis Bouanga dans le viseur du Stade Rennais ?

Arrivé du Nîmes Olympique en juillet 2019 contre 4,5 millions d’euros, Denis Bouanga est rapidement devenu l’un des joueurs clés de l’ASSE, avec 10 buts et 3 passes décisives en 26 matches de Ligue 1 (10e au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison). Le joueur de 25 ans comptabilise 12 buts et 5 passes décisives en 35 apparitions avec l’AS Saint-Etienne toutes compétitions confondues. Une performance qui a placé l’international gabonais dans le viseur de plusieurs clubs, dont le Stade Rennais, pour le mercato estival.

Quel plan des Bretons pour attirer le Stéphanois ?

La mission ne va pas être facile pour les recruteurs rennais. En effet, Claude Puel ne veut pas se séparer de Denis Bouanga. Mais une offre supérieure à 10 millions d’euros pourraient convaincre les dirigeants stéphanois de le vendre. Les Bretons auraient arrêté un plan pour attirer l’ancien Lorientais. Selon L’Equipe, le Stade Rennais aurait l’intention de faire une première offre de 6 millions d’euros. Une proposition loin des 10 millions d’euros espérés et qui ne devrait donc avoir aucune chance de séduire les responsables ligériens. Mais les recruteurs rennais transmettraient une autre proposition, tout en faisant attention à ne pas enflammer les prix. Le but des Rennais, c’est d’éviter que la concurrence, anglaise notamment, fasse exploser le prix de Denis Bouanga, lié à l’écurie ligérienne jusqu’en 2023.