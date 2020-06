Bundesliga : Nette domination du Bayern Munich depuis 2000

Suite de notre série sur l'étude des classements des championnats depuis 2000. Après avoir analaysé ceux de la France, de l'Angleterre, de l'Espagne et de l'Italie, place à l'Allemagne, où le Bayern Munich domine de la tête et des épaules.

Le Bayern Munich premier sans contestation

Est-ce vraiment une surprise que ce Bayern Munich soit premier de ce classement ? Champion 13 fois (bientôt 14) au cours de la période étudiée, le Rekordmeister porte bien son surnom. Avec 1 496 points engrangés depuis 2000, il est de loin le meilleur des 37 élèves d'Allemagne ayant disputé au moins un exercice dans l'élite depuis 2000. Suivent le Borussia Dortmund, qui a lui récolté 1 214 points, puis le Bayer Leverkusen (1 129 points), Schalke 04 (1 092 points) et le Wedrer Brême (1 004 points), sont les autres équipes à avoir passé le cap du millier de points. Wolfsbourg est la seule équipe jamais reléguée à ne pas dépasser cette barre symbolique (939).

Les Bavarois enregistrent également le plus grand nombre de victoires, avec leurs 458 succès en 675 rencontres (68%). Wolfsbourg, 248 revers au compteur, est l'équipe qui a le plus connu la défaite. Supersonique, l'attaque munichoise a scoré à 1 540 reprises depuis le début du XXIe siècle, ce qui en fait la meilleure. Avec 1 021 buts encaissés, le Werder Brême possède quant à lui la moins bonne défense de ce premier cinquième de siècle. À noter que Leipzig a disputé 4 saisons seulement en Bundesliga et occupe déjà la 21e place. À titre de comparaison, le RBL se situe entre Bochum (8 saisons dans l'élite) et Hansa Rostock (6 saisons).