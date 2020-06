OL Mercato : Karl Toko Ekambi, option d'achat levée (Off)

Prêté à l’ OL par Villarreal en janvier 2020, Karl Toko Ekambi ne retournera pas en Espagne. L’Olympique Lyonnais a levé l’option d’achat qui accompagnait son contrat.

OL : Toko Ekambi appartient désormais à l'Olympique Lyonnais

Karl Toko Ekambi reste à l’OL, après avoir joué au club entre le 20 janvier et le 13 mars 2020, soit deux mois. L’Olympique Lyonnais a acté son transfert définitif en levant l’option d’achat fixée par son club d’origine, Villarreal. L’attaquant de 27 ans a signé un contrat de 4 saisons avec le club rhodanien. Il est donc désormais sous contrat entre Rhône et Saône jusqu’à fin juin 2024. « L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer avoir levé l’option d’achat pour l’attaquant Karl Toko Ekambi. (...). L’arrivée définitive de Karl Toko Ekambi conforte l’ambition de l’Olympique Lyonnais de se donner les moyens d’être au plus haut niveau la saison prochaine », a communiqué l’OL, sur son site internet.

Karl Toko Ekambi transféré à l'OL pour 11,5 M€, hors bonus

Selon les précisions des Gones, le transfert de la nouvelle recrue « s’élève à 11,5 M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 4 M€ d’incentives, ainsi qu’un intéressement de 15 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert (50% si le transfert a lieu avant le 15/09/20) ». Recruté l'hiver dernier pour pallier l’absence de Memphis Depay (blessé au genou en décembre 2019), Karl Toko Ekambi a fait 8 apparitions en Ligue 1 et a été titulaire 5 fois. Il a marqué deux buts et délivré une passe décisive sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. L'ancien joueur d'Angers SCO pourra disputer la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG et le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre la Juventus en août prochain.