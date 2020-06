Stade Rennais SRFC Mercato : Lorient songe aussi à Jérémy Morel

Malgré ses 36 ans, Jérémy Morel, en fin de contrat au Stade Rennais SRFC, est encore convoité par des clubs de Ligue 1. Le FC Lorient s'ajoute à la liste de ses courtisans pour ce mercato estival qui va bientôt ouvrir ses portes.

Jérémy Morel au FC Lorient, retour aux sources ?

Jérémy Morel continue de susciter les intérêts des clubs de Ligue 1. Si le Stade Brestois et le RC Lens s'étaient renseignés à propos de l'international malgache (7 sélections, 1 but depuis 2018), c'est maintenant au tour du FC Lorient de prêter attention à son ancien joueur. De plus, L'Equipe rélève qu'il est le profil idoine recherché par les dirigeants lorientais, c'est-à-dire un défenseur gaucher capable de jouer aussi bien dans l'axe qu'en position latérale. Le quotidien ajoute que l'ancien joueur de l'OL et de l'OM accorderait de l'importance au club de sa ville natale.

Jérémy Morel pourrait ainsi finir sa carrière là où elle a commencé, au FC Lorient. Il a évolué pendant 8 ans chez les Merlus, disputant 234 matchs pour 12 buts toutes compétitions confondues. Après un passage de 4 ans à l'OM (153 matchs, 3 buts), puis un autre de la même durée à l'OL (142 matchs, 1 but), Jérémy Morel a rebondi à Rennes (28 matchs, 2 buts) où il a signé un contrat d'un an l'année dernière. Libre, il pourra s'engager où il le souhaite et pourrait donc rejoindre Lorient 9 ans après en être parti.